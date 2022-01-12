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رياضة
محمد صلاح يتحدث عن الحاضر والمستقبل.. وهذا هو هدفه اليوم
Lebanon 24
12-01-2022
|
02:00
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تحدث الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول ومنتخب مصر المهاجم ، عن مصير بقائه في ناديه ليفربول من عدمه، وأسباب رحيله عن تشيلسي في 2015 ، وعن الأذى الجسدي والنفسي بعد إصابته مع راموس، وبكائه في كأس العالم، كما دافع عن نفسه بسبب الاحتفال بالكريسماس.
وقال محمد صلاح في حوارأجراه مع مجلة "GQ" البريطانية لعدد شهر شباط المقبل : ""بالطبع، هدفي هو أن أصبح أفضل لاعب في العالم، إذا سألتني ما إذا كان هذا دافعًا لي لكل ما وصلت إليه، أريد البقاء في ليفربول لكن الأمر بأيديهم ، يعرفون ما أريد وأنا لا أطلب أشياء مجنونة".
محمد صلاح هدفى أكون أفضل لاعب في العالم
وواصل مهاجم الفراعنة : "لا يمكنني الكذب حقًا وأقول بصراحة لم أفكر في الأمر، لا أفكر في ذلك، أريد أن أصبح أفضل لاعب في العالم".
وأكمل صلاح : "لكن سأعيش حياة جيدة حتى ولو لم أفز بالكرة الذهبية، حياتي على ما يرام، كل شيء على ما يرام".
صلاح: بقائي في ليفربول بيد الادارة ومطالبي ليست مجنونة
وتحدث صلاح عن تمديد عقده مع الريدز قائلا: "أريد أن أبقى في ليفربول، لكن الأمر ليس بيدي، إنها في أيدي الإدارة، هم يعرفون ما أريد ولا أطلب مطالب مجنونة".
وأستكمل صلاح : "الأمر يتعلق بما هو أكثر من المال، وإنما التقدير، الأمر هو عندما تطلب شيئًا ما ويظهرون لك أن بإمكانهم إعطائك هذا الشيء، لأنهم يقدرون ما فعلته للنادي، لقد كنت هنا لخمس سنوات، أعرف ليفربول جيدًا، أحب الجماهير، الجماهير تحبني، لكن الأمر في أيدي الإدارة".
صلاح: بكيت قبل مباراة الأورجواي في كأس العالم
وإستكمل صلاح :"لقد بكيت قبل مباراة الأورجواي في كأس العالم، بكيت في الحافلة وبكيت في الحمام لإنني لن أستطيع المشاركة ولكن في النهاية أنا مؤمن كل شيء يحدث لسبب".
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