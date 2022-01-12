رياضة

خبر سارّ ينعش برشلونة.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
12-01-2022 | 05:00
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 انتعش برشلونة بخبر سار قبل خوض مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي، ريال مدريد، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية.


وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن خمسة لاعبين من الصف الأول في البارسا تخلصوا من مشاكلهم وتحصلوا على التصريح الطبي للمشاركة في المباراة المرتقبة ضد الريال بدون مشاكل.

وأوضحت موندو أن الخماسي أنسو فاتي، فرينكي دي يونج، بيدري، فيران توريس، ورونالد أراوخو حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لخوض كلاسيكو الكرة الأرضية.
سبورت 360عربية
 
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