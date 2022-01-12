رياضة

لاعب شهير يُمنح لقب أسوأ تقييم في مباراة منتخب بلاده ببطولة كأس أمم إفريقيا

Lebanon 24
12-01-2022 | 08:00
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منح موقع "سوفا سكور" النجم المصري محمد صلاح أسوأ تقييم في مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 التي أقيمت الثلاثاء وانتهت بخسارة مصر 1-0.

وخسرت مصر التي ارتدى صلاح شارة قيادة منتخبها بهدف كليتشي إيهيناتشو في بداية سيئة للمنتخب الفائز بالبطولة 7 مرات سابقة.

وحصل محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي، على تقييم 6.1 في الموقع المختص بتقييم اللاعبين خلال المباريات، ما وضعه كأسوأ لاعب في المباراة بين لاعبي المنتخبين، فيما جاء بعده عمر مرموش زميله في المنتخب المصري على تقييم 6.2.
 
وخاض صلاح المباراة كاملة، وسدد كرة واحدة تجاه مرمى نيجيريا، كما حاول مرتين المراوغة نجح في واحدة منها، بينما لمس الكرة 35 مرة طوال المباراة ومرر 12 تمريرة صحيحة من أصل 20 تمريرة قام بها.

وخسر نجم ليفربول 5 صراعات ثنائية أمام اللاعبين النيجيريين مقابل النجاح في محاولتين، بينما فقد الكرة 16 مرة وارتكب خطأ واحداً.
المصدر: العربية
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