صديقة رونالدو تفجر مفاجأة... هكذا كانت حياتها قبل إرتباطها به

كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تفاصيل صادمة عن حياتها قبل لقائها بنجم مانشستر يونايتد، وذلك في مسلسل وثائقي سيبث عبر منصة "نتفليكس".

وقالت الشابة الثرية إنها التقت برونالدو في نهاية عام 2016، حين كانت تعمل بائعة في أحد محلات "غوتشي" بالعاصمة الإسبانية مدريد، وكان راتبها لا يزيد عن 10 جنيهات إسترلينية في اليوم الواحد، لتتحول بعد لقائها بالنجم البرتغالي إلى عارضة أزياء عالمية.



كما أوضحت في الفيلم الوثائقي الذي نشرت أجزاء منه عبر حسابها على انستغرام حيث يتابعها 29 مليونا، أنها كانت تعيش في غرفة إيجارها الشهري لا يتجاوز 250 جنيها إسترلينيا، وغير مجهزة على الإطلاق. ولم تكن قادرة في تلك الفترة على دفع ثمن مكيف هواء، أو شراء سخان مياه في غرفتها.