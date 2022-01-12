رياضة

صديقة رونالدو تفجر مفاجأة... هكذا كانت حياتها قبل إرتباطها به

Lebanon 24
12-01-2022 | 02:24
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كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تفاصيل صادمة عن حياتها قبل لقائها بنجم مانشستر يونايتد، وذلك في مسلسل وثائقي سيبث عبر منصة "نتفليكس".
 
وقالت الشابة الثرية إنها التقت برونالدو في نهاية عام 2016، حين كانت تعمل بائعة في أحد محلات "غوتشي" بالعاصمة الإسبانية مدريد، وكان راتبها لا يزيد عن 10 جنيهات إسترلينية في اليوم الواحد، لتتحول بعد لقائها بالنجم البرتغالي إلى عارضة أزياء عالمية.

كما أوضحت في الفيلم الوثائقي الذي نشرت أجزاء منه عبر حسابها على انستغرام حيث يتابعها 29 مليونا، أنها كانت تعيش في غرفة إيجارها الشهري لا يتجاوز 250 جنيها إسترلينيا، وغير مجهزة على الإطلاق. ولم تكن قادرة في تلك الفترة على دفع ثمن مكيف هواء، أو شراء سخان مياه في غرفتها.
 
 
وتابعت "كان الأمر مروعا عند قدومي إلى مدريد، كنت أبحث عن شقة رخيصة، وعشت في غرفة كانت أشبه بالمخزن. كنت أتجمد في الشتاء وأعاني كثيرا من حرارة الصيف".

إلى ذلك، قالت إنها كانت تسير في أحد شوارع العاصمة الإسبانية الشهيرة لبيع حقائب اليد، مضيفة "الوضع تغير الآن تماما، كنت أبيع الحقائب في شارع سيرانو. الآن أقوم بشرائها".

المصدر: العربية
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