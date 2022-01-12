رياضة

"معلومة خاطئة" قد تعرقل مشاركة دجوكوفيتش في بطولة "أستراليا المفتوحة"

Lebanon 24
12-01-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-906364-637775890831208889.jpg
Doc-P-906364-637775890831208889.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
معلومة خاطئة في استمارة الدخول قد تحرم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا من الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة الاثنين المقبل.

وفي رد على سؤال نموذجي في مستندات السفر عما إذا سافر أو سيسافر الى مكان ما في الأيام الـ14 الاخيرة قبل التوجه إلى ملبورن، أستراليا، وضع علامة على إجابة "كلا" في الاستمارة التي نشرت علنا الثلاثاء.

إلا أن المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى عكس ذلك. إذ تظهر أن الصربي القاطن في مونتي كارلو كان في العاصمة الصربية بلغراد ثم مدينة ماربيا في إسبانيا في الأيام الـ14 التي سبقت وصوله الى ملبورن.

بعد الخسارة المدوية للحكومة الأسترالية أمام دجوكوفيتش في المحكمة الاثنين على خلفية إلغاء تأشيرة دخوله إلى البلاد لعدم استيفاء الشروط المتعلقة بجائحة فيروس كورونا لعدم تلقيه اللقاح، قال وزير الهجرة أليكس هوك إنه لا يزال بإمكانه ترحيل المصنف الأول عالميا.

وسيكون لديه سبب للقيام بذلك إذا تبين أن دجوكوفيتش قد كذب في استمارة الدخول الخاصة به.

وتنص استمارة السفر بوضوح على أن "إعطاء معلومات كاذبة أو مضللة يعد جريمة خطيرة" ويمكن أن يؤدي إلى الحظر من دخول أستراليا لمدة ثلاث سنوات.

وشوهد دجوكوفيتش في بلغراد في 25 كانون الاول مع لاعب كرة اليد الصربي بيتار ديورديتش، إذ ظهرت الصورة على حساب "إنستغرام" الخاص بالأخير.

ويبدو أن هناك أدلة لا جدل فيها على أنه سافر إلى إسبانيا في فترة رأس السنة. في الثاني من يناير، إذ التقطت صحيفة "دياريو سور" المحلية صورة لدجوكوفيتش وهو يلعب في نادي "بوينتي رومانو" في سييرا بلانكا في ماربيا، حيث كان يقيم في فيلا.

وفي 31 كانون الاول، نشرت أكاديمية "سوتو تنس" أيضا مقطع فيديو للاعب وهو يتدرب في ماربيا، وغردت على "تويتر": "يمكننا أن نؤكد أن دجوكوفيتش جاهز لأستراليا المفتوحة إذا أمكن ذلك".

ووصل "نولي" (34 عاما) إلى ملبورن في الخامس من الشهر الحالي بعد أن حصل على إعفاء طبي من منظمي البطولة، قبل أن تلغى تأشيرته في المطار، لتبدأ معركة قانونية انتهت عندما أمر قاضي فيدرالي بإلغاء هذا القرار الاثنين.

وحتى قبل ما حصل في الأسبوعين الاخيرين قبل وصوله الى أستراليا، شوهد دجوكوفيتش في بلغراد بعد أن ادعى أنه أصيب بكوفيد-19 في 16 ديسمبر، وهو السبب الذي حصل بموجبه على إعفاء طبي.

إلا أن هذا الأمر أثار الجدل أيضا بعدما حضر في اليوم التالي (17 كانون الاول) تكريما في بلغراد للاعبين صرب شباب من دون وضع كمامة، وفقا لصور منشورة صادرة عن اتحاد التنس الصربي على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أنه خضع لجلسة تصوير مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية بعد يومين، أي في 18 من الشهر المذكور، وفق ما ذكرت الصحيفة بنفسها.

وأكد أخوه ديوردجي خلال المؤتمر الصحفي الاثنين أن نوفاك أصيب في 16 كانون الاول وعندما سئل من قبل أحد الصحفيين: "هل كان في مكان عام في 17 كانون الاول وهو مصاب؟"، أجاب: "المؤتمر الصحفي انتهى".

منذ مغادرته مبنى احتجاز المسافرين في ملبورن الاثنين، واصل دجوكوفيتش نشاطته كما لو أن كل شيء طبيعي وتدرب قبل البطولة المقررة الاثنين المقبل.

لكن سيرتقب ما إذا كانت مقاطع الفيديو هذه أو المعلومة الخاطئة في الاستمارة ستؤدي إلى حرمانه من المشاركة في البطولة أم عدمها.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-01-12
11:00 | 2022-01-12
08:00 | 2022-01-12
05:00 | 2022-01-12
02:24 | 2022-01-12
02:00 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website