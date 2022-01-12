رياضة

"نشيد موريتانيا" أحدث المواقف المحرجة في كأس أمم إفريقيا

Lebanon 24
12-01-2022 | 23:00
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تواصلت الحالات المحرجة في كأس أمم إفريقيا، الأربعاء، مع عزف نشيد وطني خاطئ لمنتخب موريتانيا 3 مرات، قبل مباراتها الافتتاحية ضد غامبيا في ليمبي.

وبدا لاعبو منتخب موريتانيا مرتبكين وبعضهم يهز برأسه، بعد محاولتين فاشلتين لعزف النشيد الوطني.

وقال مذيع الملعب إن لاعبي موريتانيا سينشدون النشيد بأنفسهم، لكن محاولة ثالثة فاشلة سرعان ما قطعت بعد عزف النشيد القديم للبلاد مرة أخرى.
 
وجاءت الواقعة بعد ساعتين من صخب في مباراة تونس ومالي، عندما أنهى الحكم المباراة الزامبي جاني سيكازوي قبل إتمام وقتها الأصلي فيما كانت مالي متقدمة 1-صفر.

وكانت مالي فازت على تونس بعد مباراة شهدت فضيحة تحكيمية.

وفي أعقاب صافرة الحكم قبل نهاية المباراة، شهد اللقاء عودة لاعبي مالي لإكمال الدقائق المتبقية من المباراة من دون حضور لاعبي تونس، الذين كانوا قد دخلوا غرف ملابسهم في مشهد غريب ونادر، وسط اعتراضات تونسية على قرارات الحكم.
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