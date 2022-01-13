رياضة

كيف سيكون مستقبل محمد صلاح مع ليفربول؟

Lebanon 24
13-01-2022 | 02:00
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علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على رغبة الدولي المصري محمد صلاح، جناح الريدز، في الاستمرار مع النادي.


محمد صلاح أعلن في تصريحات سابقة أنه يريد الاستمرار مع الريدز، مشيرًا إلى أن الأمر في يد النادي، ولكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق حتى الأن بشأن تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في تموز 2023.
وقال كلوب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل المواجهة نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “في الوقت الحاضر، من الخطير إجراء هذه المقابلات عندما لا تتحدث مع اللاعب نفسه”.

وأضاف: “أعلم أن صلاح يريد البقاء، نريد أن يستمر اللاعب، هذه الأشياء تستغرق وقتًا، لكنني أعتقد أن كل ذلك في مكان جيد، أنا متأكد من ذلك، المشجعون ليسوا متوترين مثل وسائل الإعلام”.

وأكمل: “إنهم يعرفون النادي ويعرفون الأشخاص الذين يتعاملون مع الأشياء هنا، لا يمكننا قول أي شيء عن ذلك”.

وبسؤاله عما إذا كانت المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح، أوضح مدرب الريدز: “نعم، هذه الأشياء تستغرق وقتًا، هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها، لكن لا داعي للقلق، هو لديه عقد هنا هذا الموسم والموسم المقبل”.

وأردف: “هذا هو الوضع فقط، ولكن كل شيء على ما يرام، إنه لاعب عالمي المستوى، رجل رائع، قدم أشياء رائعة لليفربول، ونريد الاحتفاظ به”.

واسترسل: “إنه أول من يدخل وأخر من يغادر، ويقوم بكل الأشياء الصحيحة، إنه يعرف جسده، ويستمع إلى الخبراء، ويحاول التحسن طوال الوقت، لقد عمل بجد من أجل هذا الوضع، ولن يهدره بعمل أقل”.

 
سبورت 360عربية 
 
 
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