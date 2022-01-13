كيف سيكون مستقبل محمد صلاح مع ليفربول؟

وقال كلوب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل المواجهة نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “في الوقت الحاضر، من الخطير إجراء هذه المقابلات عندما لا تتحدث مع اللاعب نفسه”.وأضاف: “أعلم أن صلاح يريد البقاء، نريد أن يستمر اللاعب، هذه الأشياء تستغرق وقتًا، لكنني أعتقد أن كل ذلك في مكان جيد، أنا متأكد من ذلك، المشجعون ليسوا متوترين مثل وسائل الإعلام”.وأكمل: “إنهم يعرفون النادي ويعرفون الأشخاص الذين يتعاملون مع الأشياء هنا، لا يمكننا قول أي شيء عن ذلك”.وبسؤاله عما إذا كانت المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح، أوضح مدرب الريدز: “نعم، هذه الأشياء تستغرق وقتًا، هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها، لكن لا داعي للقلق، هو لديه عقد هنا هذا الموسم والموسم المقبل”.وأردف: “هذا هو الوضع فقط، ولكن كل شيء على ما يرام، إنه لاعب عالمي المستوى، رجل رائع، قدم أشياء رائعة لليفربول، ونريد الاحتفاظ به”.واسترسل: “إنه أول من يدخل وأخر من يغادر، ويقوم بكل الأشياء الصحيحة، إنه يعرف جسده، ويستمع إلى الخبراء، ويحاول التحسن طوال الوقت، لقد عمل بجد من أجل هذا الوضع، ولن يهدره بعمل أقل”.