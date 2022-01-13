بعد إصابته بكورونا... ميسي يثير الشكوك في باريس





وذكرت شبكة كانال بلس وصحيفة لو باريزيان أن ميسي لم يشارك في مران الفريق الجماعي، لتبقى مشاركته في المباريات أمام بريست، يوم السبت المقبل، محل شك.



في المقابل، تواجد في التدريبات، الثلاثي آنخيل دي ماريا، جيانلويجي دوناروما، وجوليان دراكسلر بعد تعافيهم من الوباء. أثار ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، الشكوك حول جاهزيته لخوض المباريات رغم تعافيه من فيروس كورونا المستجد.وذكرت شبكة كانال بلس وصحيفة لو باريزيان أن ميسي لم يشارك في مران الفريق الجماعي، لتبقى مشاركته في المباريات أمام بريست، يوم السبت المقبل، محل شك.في المقابل، تواجد في التدريبات، الثلاثي آنخيل دي ماريا، جيانلويجي دوناروما، وجوليان دراكسلر بعد تعافيهم من الوباء.

ولم يشارك ميسي في أي مباراة مع فريقه الباريسي منذ بداية العام الجديد بسبب إصابته بفيروس كورونا.



ولعب باريس، مباراتين فقط في 2022، بفوزه 4-0 على فان في دور 32 بكأس فرنسا ثم تعادل 1-1 مع أولمبيك ليون في الجولة 20 من الدوري المحلي.

(موقع كورة)