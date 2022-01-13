رياضة

ملابس محمد صلاح "الغريبة" تشعل مواقع التواصل وتعرضه للسخرية! (صور)

Lebanon 24
13-01-2022 | 04:29
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نشرت مجلة "جي كيو" GQ بنسختها البريطانية، صورة لنجم المنتخب المصري وليفربول الإنكليزي محمد صلاح على غلاف عددها لشهر شباط، تحت عنوان "كيف أصبح مو صلاح ملك كرة القدم؟".

 

ونشرت مجلة الموضة والأناقة الرجالية صوراً من جلسة تصوير خضع لها "الفرعون" المصري.

 

وأشعلت الصور التي وُصفت بـ"الغريبة" ردود أفعال ساخرة من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أشاد البعض الآخر بأناقته.

 

وظهر صلاح بملابس موضة السبعينيات، التي تضمن ارتداء قمصان مهترئة، وسراويل قصيرة جدا، وهو يداعب كرة القدم بطريقة فنية.

 
 
 
 

وخلال الحوار الذي أجرته المجلة مع النجم المحبوب، تم الكشف عن بعض الأمور، إذ تطرق صلاح للحديث عن إصابته بداية مشواره مع المنتخب في مونديال روسيا 2018 وعدم مشاركته في المباراة الأولى مع منتخب بلاده مصر أمام الأوروغواي، والذي أثّر به نفسياً.

 

وقال صلاح: "بكيت في الحافلة التي كانت تقل المنتخب، ثم ذهبت إلى المرحاض وبكيت قبل المباراة أمام الأوروغواي، لأنني لم أستطع اللعب".

 

وعن تجديد عقده مع نادي ليفربول، قال صلاح: "عندما تطلب أمرا ما من النادي، فإن تلبيتهم لطلبي تظهر لي أنهم يقدرون ما فعلته للنادي، أنا الآن في السنة الخامسة في ليفربول، أعرف النادي جيدا، وأحب الجماهير وهم يبادلونني الحب، لكن الأمر بيد الإدارة الآن".

 

وشدد على أن "الأمر ليس بيده".

 

وقال صلاح للمجلة: "أريد أن أبقى في ليفربول، لكن هذا الأمر ليس في يدي".

 

 

المصدر: العربية
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