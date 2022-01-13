رياضة

رونالدو: شعرت بخيبة أمل لإقالة سولسكاير

Lebanon 24
13-01-2022 | 11:00
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تضامن كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مدربه السابق، أولي جونار سولسكاير، الذي أقيل قبل أسابيع قليلة.
 
وصرح رونالدو في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "بأمانة الموقف ليس سهلا، العمل تحت قيادة 3 مدربين مختلفين في فترة قصيرة، يجعل الأمور صعبة، لقد رحل سولسكاير، وتولى كاريك المهمة مؤقتا والآن رالف رانجنيك".
 
وأضاف الدون: "علينا أن نكون معا في نفس القارب، علينا أن نثق في أنفسنا، ولكن كما قلت، ما زال أمامنا طريقا طويلا لنقطعه".
 
وتابع: "لقد حزنت لرحيل سولسكاير، الإقالة تبقى موقفا صعباً، لقد لعبت إلى جواره، والآن أصبح مدربا، فهو شخص رائع، وعندما غادر، كان الجميع حزينا، ولكن ما حدث جزء من كرة القدم".
 
وأشار قائد منتخب البرتغال: "عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي تريدها إدارة النادي، لابد من التغيير، لقد شعرت بخيبة أمل ولكن علينا أن نتقبل سياسة النادي، كان الأمر صعبًا لكن الحياة تستمر".
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