أنشيلوتي يفسر "المشادة الكلامية" مع بيكيه

كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، كواليس مشادة كلامية جمعته بجيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، خلال مباراة الفريقين، أمس الأربعاء، في الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني.



وسئل أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي ما بعد المباراة، عن الذي دار بينه وبين جيرارد بيكيه عندما لم يقم بإخراج الكرة من اللعب حين سقط فينيسيوس جونيور مصابًا.

وقال الإيطالي: "كنت غاضبًا منه، أخبرته أنه كان يجب عليه إخراج الكرة كما فعلنا في الشوط الأول".



وأضاف: "أخبرني أنهم لم يقوموا أبدًا بإخراج الكرة في مثل تلك المواقف، واعتذرت لأنني لم أكن أعرف ذلك".



واختتم تصريحاته: "هذا أمر محترم، إذا كانوا يريدون الاستمرار في اللعب وعدم إخراج الكرة، أنا فقط لم أكن أعرف ذلك".