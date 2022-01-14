رياضة

صلاح في موقف ضُعف أمام إدارة ليفربول.. ماذا السبب؟

Lebanon 24
14-01-2022 | 05:00
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يجد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صعوبات عديدة في إقناع ناديه بشروط تمديد تعاقده، الذي سينتهي في صيف 2023.
 
وكتبت صحيفة "تيليجراف" البريطانية في تقرير لها "صلاح يمر بأسوأ توقيت ممكن لأي نجم كبير".
 
وأضافت الصحيفة أن (مو) استنفد كل محاولاته لإقناع مسؤولي ليفربول بالاستجابة لمطالبه المادية بشأن الراتب الأسبوعي، وأن النجم المصري في طريق مسدود، لأنه لا توجد بوادر لأي حلول أخرى.
 
ولفتت إلى أن اللاعب المصري يفتقر حاليا للحلول الممكنة لإقناع إدارة ليفربول بالحصول على الراتب الذي يستحقه.
 
وذكرت تقارير صحفية، أن محمد صلاح اشترط الحصول على راتب أسبوعي قيمته 400 ألف جنيه إسترليني، ويتمنى أن تقدر إدارة النادي إسهاماته مع الفريق، حيث سجل 23 هدفا، إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة في 26 مباراة، بكل البطولات هذا الموسم.
 
ولفتت إلى أن ما يقلق نادي ليفربول تقدم محمد صلاح في السن، حيث سيبلغ 30 عاما بحلول حزيران المقبل، ولا ترغب إدارة ناديه في مخاطرة قد تتسبب في مشاكل اقتصادية للنادي، إذا لم يحافظ مو على مستواه في السنوات المقبلة.
 
وذكرت أن المؤشرات الأولية، تنذر بأن محمد صلاح يسير على خطى النجوم الكبار مثل ليونيل ميسي، في التألق لسنوات أكثر، لذا فإن عدم تلبية إدارة ليفربول لمطالبه سيكون قرارا خاطئا.
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