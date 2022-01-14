رياضة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل نهائي السوبر الإسباني

Lebanon 24
14-01-2022 | 08:00
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي، إصابة أحد مدافعيه بـ فيروس كورونا "كوفيد -19"، وبالتالي غيابه عن نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بلباو.

وقال ريال مدريد في بيانه: "لقد خضع لاعبنا داني كارفاخال، لفحوصات كورونا وجاءت النتيجة إيجابية".

وبذلك لن يتواجد كارفاخال في المواجهة المنتظرة الأحد القادم أمام أتلتيك بلباو على ملعب "الملك فهد" في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويعد الأمر ضربة لتشكيلة المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي لا يملك في مركز الظهير الأيمن، إلا الجناح لوكاس فاسكيز.
المصدر: روسيا اليوم
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