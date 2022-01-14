"نيوكاسل" في السعودية

من المقرر أن يزور نادي نيوكاسل الإنجليزي، المملكة العربية السعودية للمرة الأولى هذا الشهر منذ أن استولى عليه صندوق الاستثمار العام السعودي، في رحلة من المؤكد أنها ستثير الانتقادات.وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه تم إبلاغ الفريق بموعد السفر من إنجلترا، المقرر يوم الأحد 23 كانون الثاني أي في اليوم التالي لمباراته مع ليدز في الدوري الممتاز.ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن مصادر من النادي أكدت الرحلة، وقالت إنها بانتظار تأكيدات لوجستية وأخرى تتعلق باختبارات كوفيد-19.ومن المقرر أن يقضي فريق المدرب إيدي هاو بعض الوقت بمعسكر تدريبي في الطقس الدافئ بالسعودية، فيما يعتقد أن الجدول قد يتضمن بعض الأحداث المرتبطة بالعلاقات العامة.وستجذب زيارتهم المخطط لها انتباه وسائل الإعلام نظرا للجدل حول صفقة الاستحواذ البالغة 305 ملايين جنيه إسترليني في أكتوبر الماضي.وتأتي هذه الزيارة وسط إلقاء الضوء على سجل حقوق الإنسان السعودي، وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن استخدام النادي "للغسيل الرياضي".أجاب المدرب هاو ولاعبوه حتى الآن على جميع الأسئلة المتعلقة بالموضوع من خلال التأكيد على تركيزهم على كرة القدم.ومن المرجح أن يلتقي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس نيوكاسل ياسر الرميان مع الفريق أثناء تواجده في السعودية، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيفعل الشيء نفسه، ووفقا للصحيفة.وأنفق المالكون الجدد 37 مليون جنيه إسترليني هذا الشهر، للتعاقد مع المهاجم الدولي النيوزيلندي كريس وود من بيرنلي لمدة عامين ونصف العام، والمدافع الإنجليزي كيران تريبيير من أتليتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، مع توقع المزيد من التعاقدات.