أميرة سعودية تقود الفريق الطبي لـ"رالي داكار" (صورة)

تتولى الأميرة عهد بنت الحسن بن سعود بن عبد العزيز آل سعود قيادة الفريق الطبي لـ"رالي داكار" السعودي 2022 واضعة نصب عينيها ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة للمتسابقين داخل "البيوفاك".

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية: "تقوم الأميرة بالتأكد من تقديم جودة فائقة للخدمات الطبية وتعزيز الاستجابة السريعة للحوادث حيث تشير إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك يضم "البيفواك" فريقا طبيا وأسطولا من طائرات الهيلوكوبتر والإسعاف على أهبة الاستعداد للاستجابة للحالات الطارئة".



و"البيفواك" بمثابة منطقة عمل تتواجد بين خط النهاية ونقطة الانطلاق الخاصة بالمرحلة التالية وهي منطقة مغلقة ومؤمنة ومخصصة للاستخدام الخاص كجزء من "رالي داكار" ما يستدعي وجود خطط مخصصة للتعامل بشكل استباقي مع إجراءات الأمان والسلامة للمشاركين، وأيضا دعم صحي جاهز للتعامل السريع في حال حدوث أي طارئ أو عارض صحي لأي كان في الرالي.



وتقول الأميرة عهد: "سلامة جميع المتواجدين في "رالي داكار" تحظى دائما بأولوية قصوى ويتطلب الأمر عمليات لوجستية مخططة بعناية، للتعامل بشكل استباقي، وتعزيز الاستجابة للحوادث ولدينا فريق طبي ومتمرس ويتحلى بالخبرة اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، وهدفنا أن نضمن لكل من يجرؤ على المشاركة في هذه المغامرة المذهلة أن وراءه طاقما طبيا يتمتع بالكفاءة والشغف والخبرة".

ويحظى تجمع عالمي كبير بحجم "رالي داكار" السعودية باهتمام كبير على مختلف الأصعدة لا سيما مع وجود أكثر من 3500 شخص في معسكر التجمع المؤقت "البيفواك" يوميا وعلى مدار 14 يوما، ومع المنافسات حامية الوطيس ومغامرة المتسابقين في صحراء وجبال المملكة، فإن التعامل مع متطلبات السلامة بشكل استباقي وتوفير خدمات طبية متكاملة ووفق أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية يعدان من الأمور الحاسمة لضمان نجاح تنظيم الحدث.