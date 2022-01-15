بعد الأربعين... هل سيتوقف رونالدو عن اللعب؟

أوضح كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، أنه يستهدف الاستمرار في الملاعب حتى ما بعد الأربعين.الجدير بالذكر أن رونالدو هو هداف يونايتد في الموسم الحالي، وهو المهاجم الأساسي للفريق، ولكنه غاب عن المباراة الأخيرة ضد أستون فيلا في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الإثنين الماضي بسبب إصابة خفيفة.بعمر السادسة والثلاثين، لا يزال رونالدو يؤمن بقدرته على مواصلة اللعب لسنوات أخرى قادمة، موضحًا شعوره بأنه أصغر من عمره الحقيقي بكثير، وهو الأمر الذي ينتج عن التدريبات البدنية المكثفة التي يقوم بها باستمرار.في الوقت نفسه، شدد المهاجم البرتغالي على أهمية الجانب الذهني في منحه القدرة على التنافس مع الخصوم الأصغر منه سنًا.قال رونالدو في حديث لشبكة إي إس بي إن: "أنا سعيد بكوني لاعب لا يزال يلعب في أعلى المستويات ويقدم أداءً جيدًا".وأضاف: "أهتم دائمًا بجسدي وصحتي الذهنية، وأشعر أنني لا أزال في الثلاثين من عمري. ما تعلمته مؤخرًا هو أنك تستطيع تطويع جسدك ليكون قادرًا على العطاء حتى بعد أن تصل إلى عامك الثالث والثلاثين، أما المعركة الحقيقية فتكمن في الجانب الذهني".وأكد ان "التركيز على البقاء في أعلى مستوى بينما تعيش ظروفًا مختلفة وتمر بالعديد من الأمور هو التحدي الأصعب، وهذا ما كنت أسعى إليه وأفعله طوال السنوات الأخيرة".وتابع: "أحاول أن أركز بشكل أكبر على الجانب الذهني دائمًا. أعلم أن جسدي سيكون قادرًا على العطاء لأنني أحترمه وأستمع إليه باستمرار".