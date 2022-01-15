رياضة

زوجة نجم ريال مدريد تكشف كيف حفزته على تسجيل هدف بشباك برشلونة (صورة)

Lebanon 24
15-01-2022 | 05:00
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كشفت الأرجنتينية مينا بونينو، زوجة الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد عن وصفتها السحرية التي استخدمتها لتحفيزه على التسجيل في شباك برشلونة في نصف نهائي السوبر الإسباني.

وسجل فالفيردي الهدف الثالث والحاسم (3-2) لفريقه في شباك برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم على ستاد "الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية الرياض أمس الأول.

وكتبت بونينو بعد المباراة عبر حسابها في "تويتر" مازحة: "الشخص الذي يحفز بشكل جيد هو أنا. لذلك يشكرونني"، وأرفقتها بصورة لمحادثة مع زوجها قبل مواجهة الفريق الملكي وغريمه الكتالوني، تقول فيها: "إذا لم تسجل هدفا عندما تدخل منطقة الجزاء، سأطرد الطباخ، وسنأكل الطعام الذي سأعده بنفسي، لذلك، فكر في الأمر".

 

وللمصادفة، سجل فالفيردي هدفه الذي صعد بالريال إلى النهائي من داخل منطقة الجزاء، وخلع قميصه احتفالا بالهدف الذي سجله في وقت حساس للغاية وبالتحديد في الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول من المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2، بعد اللجوء للتمديد عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 2-2.

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