رياضة

كلوب عن تجديد عقد صلاح: الأمر لا يشبه شراء هاتف ذكي

Lebanon 24
15-01-2022 | 14:00
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علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي مرة أخرى على مستقبل النجم المصري محمد صلاح، ومفاوضات تجديد عقده التي ما زالت مستمرة منذ أشهر عدة.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو" البريطاني: "مفاوضات التجديد مع صلاح؟ لا أعرف ما يمكنني قوله علاوة على ما قلته بالفعل".

وأضاف: "ما هي المشكلة؟ كي نكون صادقين، لن أقول إن هناك مشكلة".
 
وتابع المدرب الألماني: "هناك محادثات. لست متأكدا أن محاولة شركتين كبيرتين الوصول إلى اتفاق تتم بين عشية وضحاها عادة في الحياة الطبيعية".

وأكمل: "إن توقيع عقد كبير، لا يشبه شراء هاتف ذكي، حيث تقوم فقط بتوقيع شيء واحد ويتم الأمر".

وختم: "هناك الكثير من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار، بعضها يتعلق بالنادي، والبعض الآخر يخص اللاعب، والكثير من الأمور تتعلق بالوكيل. هذا هو الأمر. لا يوجد شيء آخر".

وينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف 2023، ويطلب اللاعب المصري راتبا كبيرا من النادي الإنجليزي للموافقة على التجديد، 400-500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، حسب تقارير إعلامية، وهو ما يتنافى مع سقف الرواتب لدى نادي "الريدز".
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