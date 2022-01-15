رياضة

أندي موراي يرفض اللعب في السعودية بأي ثمن

Lebanon 24
15-01-2022 | 05:48
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صرح مات جينتري، وكيل نجم التنس البريطاني أندي موراي، الجمعة، أن موكله لن يشارك في مباراة ‏استعراضية في المملكة العربية السعودية، بسبب سجل حقوق الإنسان في البلاد.‏
ورفض موراي مبلغا من 7 أرقام للعب في المباراة الاستعراضية في السعودية، كما أنه لن يقبل العروض المستقبلية من المملكة، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة.
وقال مات جينتري، وكيل موراي: "لقد رفض أشياء في السعودية، ولا أعتقد أنه سيلعب هناك لمجرد ما حدث".
وتابع عن موراي: "إذا كان يشعر بقوة تجاه شيء ما بغض النظر، فهو في مرحلة تسمح له برفضه، وسيخوض نقاشات مع الناس، ولا أعتقد أنه خائف من التعبير عن رأيه في ذلك"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
 
وأشار جينتري من ملبورن، قبل إقامة بطولة أستراليا المفتوحة، إلى أن "أندي موراي لم يكن مهتما بدفع السعودية مبالغ كبيرة من المال لجذب كبار اللاعبين للمشاركة في المباريات الاستعراضية".
 
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