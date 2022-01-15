13
o
بيروت
17
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
أندي موراي يرفض اللعب في السعودية بأي ثمن
Lebanon 24
15-01-2022
|
05:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح مات جينتري، وكيل نجم التنس البريطاني أندي موراي، الجمعة، أن موكله لن يشارك في مباراة استعراضية في المملكة العربية السعودية، بسبب سجل حقوق الإنسان في البلاد.
ورفض موراي مبلغا من 7 أرقام للعب في المباراة الاستعراضية في السعودية، كما أنه لن يقبل العروض المستقبلية من المملكة، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة.
وقال مات جينتري، وكيل موراي: "لقد رفض أشياء في السعودية، ولا أعتقد أنه سيلعب هناك لمجرد ما حدث".
وتابع عن موراي: "إذا كان يشعر بقوة تجاه شيء ما بغض النظر، فهو في مرحلة تسمح له برفضه، وسيخوض نقاشات مع الناس، ولا أعتقد أنه خائف من التعبير عن رأيه في ذلك"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وأشار جينتري من ملبورن، قبل إقامة بطولة أستراليا المفتوحة، إلى أن "أندي موراي لم يكن مهتما بدفع السعودية مبالغ كبيرة من المال لجذب كبار اللاعبين للمشاركة في المباريات الاستعراضية".
الأكثر قراءة
حركة غريبة بسبب الدولار.. هذا ما حصل ليلاً أمام المصارف
Lebanon 24
حركة غريبة بسبب الدولار.. هذا ما حصل ليلاً أمام المصارف
03:05 | 2022-01-15
15/01/2022 03:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أضحك اللبنانيين لسنوات... كميل أسمر يشارك متابعيه بفيديو لابنته تاتيانا: قالت نعم لحبيبها!
Lebanon 24
بعدما أضحك اللبنانيين لسنوات... كميل أسمر يشارك متابعيه بفيديو لابنته تاتيانا: قالت نعم لحبيبها!
23:18 | 2022-01-14
14/01/2022 11:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الانخفاض الكبير للدولار... هذه التسعيرة الجديدة في السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
بعد الانخفاض الكبير للدولار... هذه التسعيرة الجديدة في السوق الموازية صباح اليوم
02:37 | 2022-01-15
15/01/2022 02:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل الانخفاض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة الجديدة في السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
الدولار يواصل الانخفاض بشكل ملحوظ.. اليكم التسعيرة الجديدة في السوق الموازية عصرا
09:42 | 2022-01-15
15/01/2022 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-01-14
14/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2022-01-15
سيارة "قديمة" تتحدى الكبار في رالي داكار بالسعودية (فيديو)
08:00 | 2022-01-15
محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في ليفربول
05:32 | 2022-01-15
اشتباكات بالأيدي بين لاعبي غانا والغابون في كأس أمم إفريقيا (فيديو)
05:00 | 2022-01-15
زوجة نجم ريال مدريد تكشف كيف حفزته على تسجيل هدف بشباك برشلونة (صورة)
02:00 | 2022-01-15
بعد الأربعين... هل سيتوقف رونالدو عن اللعب؟
23:00 | 2022-01-14
أميرة سعودية تقود الفريق الطبي لـ"رالي داكار" (صورة)
فيديو
واحدة من أشهر المذيعات... الموت يغيّب إعلامية قديرة
Lebanon 24
واحدة من أشهر المذيعات... الموت يغيّب إعلامية قديرة
03:29 | 2022-01-15
15/01/2022 20:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
من صياد إلى فريسة... أيل يهاجم صياداً ويوقعه أرضاً (فيديو)
Lebanon 24
من صياد إلى فريسة... أيل يهاجم صياداً ويوقعه أرضاً (فيديو)
02:00 | 2022-01-15
15/01/2022 20:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة جمال عبد الناصر تكشف سبب رفض والدها حضور عرس أخته (فيديو)
Lebanon 24
إبنة جمال عبد الناصر تكشف سبب رفض والدها حضور عرس أخته (فيديو)
23:30 | 2022-01-14
15/01/2022 20:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact