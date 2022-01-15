رياضة

مع اقترابه من عامه الـ37.. رونالدو يحدد موعد اعتزاله

Lebanon 24
15-01-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-907538-637778742381020723.jpg
Doc-P-907538-637778742381020723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن النجم كريستيانو رونالدو موعد اعتزاله كرة القدم بعد سنوات طويلة من التألق بملاعب الساحرة المستديرة مع منتخب بلاده البرتغال، وفرق مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي.

وقال رونالدو في تصريح لشبكة "ESPN" البرازيلية بأنه قادر على اللعب في أعلى المستويات حتى وصوله إلى عامه الأربعين، قائلا: "أنا سعيد، أرغب في المواصلة ورؤية كيف سيكون الحال حينها. إذا واصلت اللعب حتى أبلغ 40 عاما، ربما أواصل حتى 42 عاما، لكن الأمر الأهم هو الاستمتاع بالوقت الراهن".

وأضاف: "لا أقول بأنني أشعر الآن كما لو كان عمري 25 عاما، لكن يمكن القول 30 عاما، أهتم جيدا بجسدي وذهني".
وتابع قائلا: "الاستمرارية من الأمور التي أدرسها مؤخرا، السر وراء البقاء في أعلى المستويات، هو التمتع بالذكاء في التأقلم مع الأوضاع الجديدة وقراءة المباراة جيدا".

وواصل: "أعرف جسدي وأملك الخبرة، أشعر بالفخر عند الحفاظ على تقديم نفس المستوى من اللعب".

وختم قائلا: "تعلمت في السنوات الأخيرة، أنه بعد 33 عاما، يواصل الجسد العمل إذا تم الاهتمام به، لكن تبقى المعركة الأصعب على المستوى الذهني".
وكان رونالدو قد صرح منذ عامين للشبكة ذاتها، بأن كأس العالم بكرة القدم "قطر 2022" ستكون الأخيرة له في المونديال.

يذكر أن "الدون" سيطفئ شمعته الـ37 بعد 20 يوما، في الخامس من فبراير المقبل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-01-16
02:00 | 2022-01-16
16:00 | 2022-01-15
15:14 | 2022-01-15
14:00 | 2022-01-15
11:00 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website