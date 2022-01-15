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رياضة
مع اقترابه من عامه الـ37.. رونالدو يحدد موعد اعتزاله
Lebanon 24
15-01-2022
|
23:00
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أعلن النجم كريستيانو رونالدو موعد اعتزاله كرة القدم بعد سنوات طويلة من التألق بملاعب الساحرة المستديرة مع منتخب بلاده البرتغال، وفرق مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي.
وقال رونالدو في تصريح لشبكة "ESPN" البرازيلية بأنه قادر على اللعب في أعلى المستويات حتى وصوله إلى عامه الأربعين، قائلا: "أنا سعيد، أرغب في المواصلة ورؤية كيف سيكون الحال حينها. إذا واصلت اللعب حتى أبلغ 40 عاما، ربما أواصل حتى 42 عاما، لكن الأمر الأهم هو الاستمتاع بالوقت الراهن".
وأضاف: "لا أقول بأنني أشعر الآن كما لو كان عمري 25 عاما، لكن يمكن القول 30 عاما، أهتم جيدا بجسدي وذهني".
وتابع قائلا: "الاستمرارية من الأمور التي أدرسها مؤخرا، السر وراء البقاء في أعلى المستويات، هو التمتع بالذكاء في التأقلم مع الأوضاع الجديدة وقراءة المباراة جيدا".
وواصل: "أعرف جسدي وأملك الخبرة، أشعر بالفخر عند الحفاظ على تقديم نفس المستوى من اللعب".
وختم قائلا: "تعلمت في السنوات الأخيرة، أنه بعد 33 عاما، يواصل الجسد العمل إذا تم الاهتمام به، لكن تبقى المعركة الأصعب على المستوى الذهني".
وكان رونالدو قد صرح منذ عامين للشبكة ذاتها، بأن كأس العالم بكرة القدم "قطر 2022" ستكون الأخيرة له في المونديال.
يذكر أن "الدون" سيطفئ شمعته الـ37 بعد 20 يوما، في الخامس من فبراير المقبل.
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