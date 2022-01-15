فوز شباب البرج والصفاء في بطولة لبنان لكرة القدم

حقق شباب البرج فوزه الثاني توالياً على سبورتنغ وصيف القاع 2 - 1، في المباراة التي أقيمت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب نادي العهد على طريق المطار، في المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني الـ62 لكرة القدم.وهذا الفوز هو الرابع لشباب البرج، وقد ساهم برفع رصيده الى 14 نقطة. أما رصيد سبورتنغ، فقد ثبت عند 7 نقاط.وعلى ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، تخلى الصفاء عن المركز الاول الاخير بفوز ثان على التضامن صور 1 - 0.وبذلك، رفع الصفاء رصيده الى 9 نقاط.