رياضة

بعد تألقه وتسجيله هدف فوز "الفراعنة" على غينيا بيساو....أول تعليق لصلاح (فيديو)

Lebanon 24
16-01-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-907571-637778902758710591.jpg
Doc-P-907571-637778902758710591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعرب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن سعادته بالفوز على غينيا بيساو بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال صلاح في تصريحات صحفية بعد تسلمه جائزة رجل المباراة، عقب تسجيله هدف اللقاء الوحيد: "كل مباريات أمم إفريقيا صعبة، وأداء الفرق يتسم بالقوة، وهذا ظهر في لقاء غينيا بيساو".

وأضاف: "يجب علينا تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام السودان للتأهل إلى دور الـ16 ومواصلة مشوارنا في البطولة".

وتابع: "يجب أن نبذل أقصى ما في وسعنا للمنافسة على لقب إمم أفريقيا، وإسعاد الجماهير المصرية".

 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-01-16
14:00 | 2022-01-16
11:00 | 2022-01-16
05:00 | 2022-01-16
02:00 | 2022-01-16
23:00 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website