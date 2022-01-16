بعد تألقه وتسجيله هدف فوز "الفراعنة" على غينيا بيساو....أول تعليق لصلاح (فيديو)

أعرب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن سعادته بالفوز على غينيا بيساو بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال صلاح في تصريحات صحفية بعد تسلمه جائزة رجل المباراة، عقب تسجيله هدف اللقاء الوحيد: "كل مباريات أمم إفريقيا صعبة، وأداء الفرق يتسم بالقوة، وهذا ظهر في لقاء غينيا بيساو".

وأضاف: "يجب علينا تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام السودان للتأهل إلى دور الـ16 ومواصلة مشوارنا في البطولة".

وتابع: "يجب أن نبذل أقصى ما في وسعنا للمنافسة على لقب إمم أفريقيا، وإسعاد الجماهير المصرية".