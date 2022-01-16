رياضة

"بقرار حاسم".. نهاية قضية جوكوفيتش في أستراليا

Lebanon 24
16-01-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-907680-637779313422143709.jpg
Doc-P-907680-637779313422143709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قضت المحكمة الاتحادية في أستراليا، الأحد، بإلغاء تأشيرة لاعب التنس الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش ليسدل الستار على أزمة اللاعب الصربي على خلفية رفضه تلقّي اللقاح المضادّ لفيروس كورونا قبل دخوله البلاد، ويعني ذلك عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
وأيد 3 قضاة بالمحكمة الفيدرالية قرارا اتخذه وزير الهجرة، الجمعة، بإلغاء تأشيرة اللاعب الصربي (34 عاما) لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
ومن المرجح أن يؤدي القرار إلى بقاء جوكوفيتش، الذي لم يتلق تطعيما ضد كوفيد - 19، رهن الاحتجاز في ملبورن حتى يتم ترحيله.
وعادة ما يتضمن أمر الترحيل أيضا حظرا على العودة إلى أستراليا لمدة 3 سنوات.
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية بعد فشل آليّة ترحيله للمرّة الأولى مطلع الأسبوع، ثم ألغت الحكومة الأستراليّة مرّة جديدة، الجمعة، تأشيرته.
وفي وقت سابق، قال وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك إنّ وجود جوكوفيتش "يمكن أن يشجّع المشاعر المناهضة للتلقيح"، في وقت يواصل المتحوّر أوميكرون التفشي بسرعة كبيرة في البلاد.
وقال محامو جوكوفيتش غير الملقّح ضدّ فيروس كورونا، خلال جلسة استماع طارئة في ملبورن، إنّ جهود الحكومة الأستراليّة لترحيله قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة "غير منطقيّة" و"غير معقولة".
كما استمع قضاء المحكمة الثلاثة إلى موقف الحكومة الأستراليّة، التي تعتبر أنّ وجود الصربي (34 عاما) في البلاد يُشكّل "خطرًا صحّيًا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2022-01-16
16:00 | 2022-01-16
14:00 | 2022-01-16
08:00 | 2022-01-16
05:00 | 2022-01-16
02:00 | 2022-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website