8
o
بيروت
7
o
طرابلس
2
o
صور
7
o
جبيل
8
o
صيدا
8
o
جونية
2
o
النبطية
-4
o
زحلة
-4
o
بعلبك
2
o
بشري
5
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
"بقرار حاسم".. نهاية قضية جوكوفيتش في أستراليا
Lebanon 24
16-01-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت المحكمة الاتحادية في أستراليا، الأحد، بإلغاء تأشيرة لاعب التنس الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش ليسدل الستار على أزمة اللاعب الصربي على خلفية رفضه تلقّي اللقاح المضادّ لفيروس كورونا قبل دخوله البلاد، ويعني ذلك عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
وأيد 3 قضاة بالمحكمة الفيدرالية قرارا اتخذه وزير الهجرة، الجمعة، بإلغاء تأشيرة اللاعب الصربي (34 عاما) لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
ومن المرجح أن يؤدي القرار إلى بقاء جوكوفيتش، الذي لم يتلق تطعيما ضد كوفيد - 19، رهن الاحتجاز في ملبورن حتى يتم ترحيله.
وعادة ما يتضمن أمر الترحيل أيضا حظرا على العودة إلى أستراليا لمدة 3 سنوات.
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية بعد فشل آليّة ترحيله للمرّة الأولى مطلع الأسبوع، ثم ألغت الحكومة الأستراليّة مرّة جديدة، الجمعة، تأشيرته.
وفي وقت سابق، قال وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك إنّ وجود جوكوفيتش "يمكن أن يشجّع المشاعر المناهضة للتلقيح"، في وقت يواصل المتحوّر أوميكرون التفشي بسرعة كبيرة في البلاد.
وقال محامو جوكوفيتش غير الملقّح ضدّ فيروس كورونا، خلال جلسة استماع طارئة في ملبورن، إنّ جهود الحكومة الأستراليّة لترحيله قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة "غير منطقيّة" و"غير معقولة".
كما استمع قضاء المحكمة الثلاثة إلى موقف الحكومة الأستراليّة، التي تعتبر أنّ وجود الصربي (34 عاما) في البلاد يُشكّل "خطرًا صحّيًا".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
هل يتم تثبيت سعر الدولار على هذا الرقم؟
Lebanon 24
هل يتم تثبيت سعر الدولار على هذا الرقم؟
23:13 | 2022-01-15
15/01/2022 11:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ثراء فاحش وحب بانتظاره.. هذا البرج سيكون الأكثر سعادة في 2022!
Lebanon 24
ثراء فاحش وحب بانتظاره.. هذا البرج سيكون الأكثر سعادة في 2022!
00:30 | 2022-01-16
16/01/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع من 33 ألف ليرة الى 24 ألف.. هذا سبب الهبوط الحاد للدولار!
Lebanon 24
تراجع من 33 ألف ليرة الى 24 ألف.. هذا سبب الهبوط الحاد للدولار!
23:43 | 2022-01-15
15/01/2022 11:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يفجر مفاجأة جديدة عن سعر الدولار.. عند أي رقم سيتم تثبيته؟
Lebanon 24
وهاب يفجر مفاجأة جديدة عن سعر الدولار.. عند أي رقم سيتم تثبيته؟
15:18 | 2022-01-16
16/01/2022 03:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه الكبير أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد انخفاضه الكبير أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
01:47 | 2022-01-16
16/01/2022 01:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2022-01-16
طموحات صلاح وليفاندوفسكي تتحدى ميسي على جائزة "الأفضل"
16:00 | 2022-01-16
ليفربول ينتصر على برينتفورد بثلاثية نظيفة
14:00 | 2022-01-16
غوارديولا يحذر من ليفربول
08:00 | 2022-01-16
بعد تألقه وتسجيله هدف فوز "الفراعنة" على غينيا بيساو....أول تعليق لصلاح (فيديو)
05:00 | 2022-01-16
مانشستر سيتي يقترب من اللقب بفوزه على مطارده تشلسي
02:00 | 2022-01-16
صلاح يحيي آمال الفراعنة.. ونيجيريا تصطاد "صقور الجديان"
فيديو
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2022-01-16
17/01/2022 06:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-01-16
17/01/2022 06:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعافيه من كورونا.. إعلامي شهير يعلن وصيته: "ما تسيبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعافيه من كورونا.. إعلامي شهير يعلن وصيته: "ما تسيبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي" (فيديو)
05:00 | 2022-01-16
17/01/2022 06:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact