رياضة

ليفربول ينتصر على برينتفورد بثلاثية نظيفة

Lebanon 24
16-01-2022 | 16:00
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فاز فريق ليفربول على ضيفه برينتفورد 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت أيضا فوز ليدز يونايتد على ويست هام 3 - 2.

وسجل أهداف ليفربول فابينيو في الدقيقة 44 وأليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 69 وتاكومي مينامينو في الدقيقة 77.

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز ليد يونايتد على مضيفه ويست هام 3 - 2.

وتقمص جاك هاريسون دور البطولة لفريق ليدز بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق العاشرة و37 و60، فيما سجل هدفي ويست هام جارود بوين وبابلو فورنالس في الدقيقتين 34 و52.

ورفع ليدز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد ويستهام عند37 نقطة في المركز الرابع.
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