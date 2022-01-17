رياضة

القبض على المصارعة ساني... وهذه هي تهمتها

Lebanon 24
17-01-2022 | 05:00
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كشفت تقارير صحافية انه القي القبض على لاعبة المصارعة السابقة ساني بتهمة التهديد بالسلاح والإرهاب بعد مهاجمة شريكها بالمقص.
 
وزُعم أنها رفعت مقصًا في الهواء باتجاهه وهددت بقتله.ويُعتقد أنها كانت تحت تأثير المخدرات أو الكحول أثناء الحادث المزعج، ولم يصب الضحية بجروح ولكن ما زالت رهن الاعتقال.


يذكر أن Sytch ظهرت لأول مرة في WWE في عام 1993، ويعتبرها الكثيرون أول مغنية حقيقية للمنظمة. لكن يبدو أن الأمور سارت على نحو منحرف في حياتها الشخصية.
المصدر: the sun
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