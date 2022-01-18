15
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
ليفاندوفسكي يقتنص جائزة الفيفا من ميسي وصلاح
Lebanon 24
18-01-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم عام 2021.
وتفوق النجم البولندي على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين لنيل الجائزة، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي المتوج مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية الموازية للقب الفيفا، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.
وتوج ليفاندوفسكي، الفائز بالجائزة في 2020 أيضا، بلقب الدوري الألماني مع بايرن الموسم الماضي، وكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد عندما أحرز هدفه 41 في الجولة الأخيرة، ليتفوق على رقم الراحل غيرد مولر الذي صمد منذ 1972.
كما كسر اللاعب البولندي البالغ عمره 33 عاما الرقم القياسي لعدد الأهداف في عام ميلادي واحد في الدوري الألماني، برصيد 43 هدفا، متفوقا بهدف واحد على رقم مولر أيضا.
وأحرز "ليفا" 69 هدفا في 59 مباراة مع بايرن وبولندا خلال عام 2021.
كما نال توماس توخيل جائزة أفضل مدرب، بعد قيادة تشلسي الإنجليزي للقب دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي على حساب غريمه المحلي مانشستر سيتي.
واستمرت هيمنة ألمانيا على الجائزة، بعد فوز يورغن كلوب مدرب ليفربول بها في العامين الماضيين.
وفاز السنغالي إدوارد مندي لاعب تشلسي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، متفوقا على الألماني مانويل نوير حارس بايرن ومنتخب بلاده، وجانلويجي دوناروما حارس باريس سان جرمان الفرنسي ومنتخب إيطاليا.
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة
نصيحة للمواطنين.. ادفعوا هذه الفاتورة
Lebanon 24
نصيحة للمواطنين.. ادفعوا هذه الفاتورة
06:12 | 2022-01-17
17/01/2022 06:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة جديدة بأسعار الدخان و "المعسل" في لبنان.. هكذا أصبحت
Lebanon 24
قائمة جديدة بأسعار الدخان و "المعسل" في لبنان.. هكذا أصبحت
10:53 | 2022-01-17
17/01/2022 10:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الدولار على منصة "صيرفة" يتراجع.. إليكم كم بلغ
Lebanon 24
سعر الدولار على منصة "صيرفة" يتراجع.. إليكم كم بلغ
11:14 | 2022-01-17
17/01/2022 11:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة البنزين ستصدرُ غداً.. إليكم كم سيتراجع ثمنه
Lebanon 24
تسعيرة البنزين ستصدرُ غداً.. إليكم كم سيتراجع ثمنه
12:00 | 2022-01-17
17/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ جديد بشأن منصات الدولار في لبنان.. هذا ما سيحصل قريباً
Lebanon 24
قرارٌ جديد بشأن منصات الدولار في لبنان.. هذا ما سيحصل قريباً
11:21 | 2022-01-17
17/01/2022 11:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2022-01-18
خطأ كارثي ثم وفاة.. تفاصيل أسوأ يوم بحياة حارس الأفيال
23:00 | 2022-01-17
تصرف غريب لهازارد بعد فوز ريال مدريد بالسوبر الإسباني (صورة)
16:00 | 2022-01-17
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
14:00 | 2022-01-17
كأس إفريقيا... الكاف يكشف معايير تحديد أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث
11:00 | 2022-01-17
ريال مدريد يُتوّج بكأس السوبر الإسبانية
08:00 | 2022-01-17
بنزيما يكشف رأيه في هذا اللاعب العربي: أحد أفضل لاعبي العالم
فيديو
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
Lebanon 24
إحتفال هيستيري لمعلق من غينيا الاستوائية بعد الفوز على الجزائر! (فيديو)
16:00 | 2022-01-17
18/01/2022 12:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2022-01-16
18/01/2022 12:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-01-16
18/01/2022 12:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact