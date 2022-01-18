رياضة

خطأ كارثي ثم وفاة.. تفاصيل أسوأ يوم بحياة حارس الأفيال

Lebanon 24
18-01-2022 | 05:00
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عاش حارس مرمى منتخب كوت ديفوار بادرا علي سانغاري، يوما حزينا للغاية، الأحد، بدأ بخطأ كارثي في مباراة سيراليون بكأس أمم إفريقيا وانتهى بنبأ وفاة والده.

وخلال الساعات الأخيرة، تحول رد فعل صاحب الـ35 عاما إلى حديث مواقع التواصل، أثناء لقطة الهدف الذي تسبب فيه، لتتعادل سيراليون خلال الثواني الأخيرة من اللقاء، الذي انتهى بنتيجة 2-2.
وأثارت علامات الحزن على وجه سانغاري تعاطف جمهور التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا اللقطة بـ"الجانب الحزين من كرة القدم".


لكن الكارثة الأكبر حدثت لاحقا، عندما استقبل الحارس الإيفواري خبر وفاة والده عقب اللقاء.

وقال سانغاري، حارس مرمى جيه دي آر ستارز الجنوب إفريقي، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "بحزن كبير، علمت أن والدي توفي ليلة أمس. الله برحمته أراد أن يعيده إلى جواره، ورغم ألم هذه الخسارة الكبيرة سأقاتل في الملعب لأجعله سعيدا من أجلي. الموت لا يوقف الحب. ارقد في سلام يا والدي".
 
كما نشر سانغاري صورة والده رفقة رسالة الوداع، قائلا: " لقد سقطت الليلة الماضية. لقد سقطت ولن تتمكن أبدا من النهوض مرة أخرى. سأفتقدك كثيرا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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