احتفال هيستيري لمعلق من غينيا بعد الفوز على الجزائر (فيديو)



وظهر المعلق وهو يقفز فرحا ويقف فوق المقاعد ويحتضن شخصا كان يقف إلى جواره، بعد أن حقق منتخب بلاده فوزا غاليا بنتيجة هدف مقابل لا شيء في مباراة. تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر فرحة هيستيرية لمعلق مباريات من غينيا الاستوائية في أعقاب فوز منتخب بلاده على نظيره الجزائري ضمن منافسات الجولة الثاني من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالية في الكاميرون.وظهر المعلق وهو يقفز فرحا ويقف فوق المقاعد ويحتضن شخصا كان يقف إلى جواره، بعد أن حقق منتخب بلاده فوزا غاليا بنتيجة هدف مقابل لا شيء في مباراة.



ونجح اللاعب استيبان أوبيانج في الدقيقة 71 من عمر المباراة في تسجيل هدف التقدم لغينيا الاستوائية من ركلة ركنية على القائم الأول حولها بتسديدة مباشرة إلى شباك منتخب الجزائر.