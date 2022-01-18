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رياضة
احتفال هيستيري لمعلق من غينيا بعد الفوز على الجزائر (فيديو)
Lebanon 24
18-01-2022
|
08:00
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تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر فرحة هيستيرية لمعلق مباريات من غينيا الاستوائية في أعقاب فوز منتخب بلاده على نظيره الجزائري ضمن منافسات الجولة الثاني من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالية في الكاميرون.
وظهر المعلق وهو يقفز فرحا ويقف فوق المقاعد ويحتضن شخصا كان يقف إلى جواره، بعد أن حقق منتخب بلاده فوزا غاليا بنتيجة هدف مقابل لا شيء في مباراة.
ونجح اللاعب استيبان أوبيانج في الدقيقة 71 من عمر المباراة في تسجيل هدف التقدم لغينيا الاستوائية من ركلة ركنية على القائم الأول حولها بتسديدة مباشرة إلى شباك منتخب الجزائر.
يذكر أنه بهذه النتيجة تذيل منتخب الجزائر المجموعة بنقطة يتيمة من تعادله أمام سيراليون، بينما ارتفع رصيد غينيا الاستوائية إلى 3 نقاط ليحل ثانيا، بعد كوت ديفوار الذي يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد نقطتين.
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