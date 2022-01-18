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رياضة
اختارهم صلاح فخذلوه.. لمن صوت ميسي وليفاندوفسكي ورونالدو في جائزة "ذا بيست"؟
Lebanon 24
18-01-2022
|
11:00
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نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نتائج تصويت قادة منتخبات كرة القدم لاختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" لعام 2021.
ونال مهاجم بايرن ميونخ، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أمس الاثنين، الجائزة للعام الثاني على تواليا، متفوقا على وصيفه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، والمصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول، الذي اكتفى بالمركز الثالث.
وشارك صلاح في التصويت لاختيار الفائزة بجائزة "ذا بيست"، باعتباره قائدا لمنتخب مصر، حيث منح المركز الأول (خمس نقاط) لصالح لاعب خط وسط نادي تشيلسي ومنتخب إيطاليا، جورجينيو، فيما وضع ليونيل ميسي في الوصافة (ثلاث نقاط)، واختار ليفاندوفسكي ثالثا (نقطة واحدة).
ولكن المفاجأة أن ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، وليفاندوفسكي، قائد منتخب بولندا، ومعهم قائد منتخب البرتغال، النجم كريستيانو رونالدو، تجاهلوا جميعهم بشكل غريب صلاح ولم يمنحوه أي نقطة.
واختار ميسي على الترتيب زميليه في باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، ثم كريم بنزيما، نجم ريال مدريد.
فيما صوت ليفاندوفسكي لجورجينيو ثم ميسي وبعده كريستيانو رونالدو، الذي بدوره استقر على الثلاثي بالترتيب، ليفاندوفسكي، والفرنسي نغولو كانتي نجم تشيلسي، وأخيرا جورجينيو.
المصدر: روسيا اليوم
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