بنزيمة يهدد ريال مدريد بالرحيل... ما علاقة إرلينغ هالاند؟

هدد الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني إدارة ناديه بالرحيل عن الفريق في الصيف المقبل إذ تم التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند.ويملك كريم بنزيمة عقداً مع ريال مدريد يبقيه في صفوف النادي الذي انضم إليه في 2009 حتى عام 2023، لكن صحيفة "إل ناسيونال" الإسباني أكدت بأن المهاجم الفرنسي الدولي لا يرغب بالاستمرار إذا ما تم التعاقد مع هالاند، كون الأخير سيزيحه إلى مقاعد البدلاء.ووفقاً للصحيفة فإن خروج بنزيمة من ريال مدريد قبل عام من نهاية عقده لن يكون أمراً صعباً، خاصة مع وجود اهتمام كبير من باريس سان جيرمان بخدمات أحد أكبر هدافي ريال مدريد عبر التاريخ.