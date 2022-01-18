من تركيا إلى قطر.. آلاف الأفراد لتأمين المونديال

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الثلاثاء، إن بلاده سترسل 3250 فردا من قوات الأمن إلى قطر، للمساهمة في تأمين كأس العالم 2022، مضيفا أن أنقرة درّبت أيضا قطريين على هذه المهمة قبل المونديال.وفي حديثه أثناء فعالية بمدينة أنطاليا الساحلية جنوبي تركيا، قال صويلو إنه "سيجري نشر 3 آلاف من قوات الأمن وغيرهم خلال الحدث"، بالإضافة إلى مئة فرد من وحدة القوات الخاصة و50 كلبا للكشف عن القنابل مع مدربيها، و50 خبيرا في إبطال مفعول القنابل، وغيرهم".وأضاف صويلو: "سيعمل في المجمل نحو 3250 من أفرادنا بصورة مؤقتة في قطر في تشرين الثاني وكانون الأول 2022 لمدة