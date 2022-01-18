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رياضة
من تركيا إلى قطر.. آلاف الأفراد لتأمين المونديال
Lebanon 24
18-01-2022
|
23:00
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قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الثلاثاء، إن بلاده سترسل 3250 فردا من قوات الأمن إلى قطر، للمساهمة في تأمين كأس العالم 2022، مضيفا أن أنقرة درّبت أيضا قطريين على هذه المهمة قبل المونديال.
وفي حديثه أثناء فعالية بمدينة أنطاليا الساحلية جنوبي تركيا، قال صويلو إنه "سيجري نشر 3 آلاف من قوات الأمن وغيرهم خلال الحدث"، بالإضافة إلى مئة فرد من وحدة القوات الخاصة و50 كلبا للكشف عن القنابل مع مدربيها، و50 خبيرا في إبطال مفعول القنابل، وغيرهم".
وأضاف صويلو: "سيعمل في المجمل نحو 3250 من أفرادنا بصورة مؤقتة في قطر في تشرين الثاني وكانون الأول 2022 لمدة
45 يوما فيما يتصل بكأس العالم، الذي من المتوقع أن يحضره ما يزيد على مليون مشجع من أنحاء العالم. وسيعمل أفرادنا على استتباب الأمن".
وقال صويلو إن تركيا دربت كذلك 677 فرد أمن من قطر في 38 مجالا مختلفا، من دون الخوض في التفاصيل، كما أنه لم يحدد نسبة أفراد الأمن الأتراك من إجمالي الذين سيعملون على تأمين الحدث الرياضي الكبير.
ومن المقرر إقامة المونديال في الفترة من 21 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول من العام الجاري.
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