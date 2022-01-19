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رياضة
غانا تودع كأس الأمم الأفريقية بعد هزيمتها أمام جزر القمر
Lebanon 24
19-01-2022
|
02:00
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انتهت مشاركة غانا في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بطريقة "مذلة"، الثلاثاء، حيث خسرت 3-2 أمام جزر القمر، التي تشارك في البطولة لأول مرة، باستاد رومدي أدجيا في جاروا، لتنهي مسيرتها في مؤخرة ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة واحدة فقط.
وسجل الفردو بن محمد أول هدف في تاريخ جزر القمر بنهائيات كأس الأمم قبل أن يضاعف أحمد موجني النتيجة بعد ما يزيد بقليل على ساعة واحدة من زمن اللقاء.
وأدرك المنتخب الغاني التعادل بهدفي ريتشموند بواكي وألكسندر جيكو، لكن موجني سجل هدف الفوز لصالح جزر القمر قبل خمس دقائق على النهاية.
ولأول مرة في تاريخها تفشل غانا في الفوز بمباراة واحدة على الأقل في دور المجموعات بعد 22 مشاركة سابقة بالنهائيات،
وتصدر المغرب المجموعة الثالثة بسبع نقاط يليه الغابون برصيد خمس نقاط، وتأهلت أيضا إلى دور الستة عشر. ولدى جزر القمر فرصة ضعيفة في التأهل ضمن أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث.
وأحرزت غانا اللقب أربع مرات، رغم أنها ابتعدت عن التتويج منذ 1982، وكانت آخر مرة وصلت فيها النهائي في 2015.
المصدر:
سكاي نيوز
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