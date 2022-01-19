رياضة

أمم إفريقيا.. حكيمي يبقي المغرب في الصدارة أمام الغابون

Lebanon 24
19-01-2022 | 00:58
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أبقى أشرف حكيمي، منتخب المغرب، أمام نظيره الغابوني في صدارة المجموعة الثالثة، بإدراكه التعادل 2-2، في نتيجة كانت كافية للفريق المنافس كي يتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.


في الوقت نفسه، ودعت غانا البطولة نهائياً بخسارتها المدوية أمام جزر القمر 2-،3 الثلاثاء، في الجولة الثالثة الأخيرة.

في ياوندي، دخل المنتخب المغربي مواجهته مع نظيره الغابوني وهو ضامن بطاقته إلى ثمن النهائي، لكنه غير حاسم للصدارة، في وقت كان الأخير بحاجة إلى التعادل لحسم بطاقته بعض النظر عن نتيجة غانا والوافدة الجديدة جزر القمر.
 
 
وبدا المنتخب الغابوني في طريقه لحسم النقاط الثلاث والصدارة أيضاً بعد تقدمه مرتين على أبطال 1976، لكن البديل سفيان بوفال أدرك التعادل الأول قبل أن يقول حكيمي كلمته في التعادل الثاني، مانحاً بلده نقطته السابعة في الصدارة بفارق نقطتين عن منافسه.

وجاءت المفاجأة من ملعب "رومديه أدجيا" في غاروا، حيث استفاد منتخب جزر القمر من النقص العددي في صفوف نظيره الغاني المتوج بلقب البطولة أربع مرات، آخرها في 1982، لكي يحقق فوزه الأول على الإطلاق في النهائيات ويقضي نهائياً على آمال منافسه حتى في المنافسة على إحدى البطاقات الأربعة لأفضل منتخبات في المركز الثالث، بعدما تجمد رصيده عند نقطة.
المصدر: سكاي نيوز
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