وكيل ديمبلي: تهديدات برشلونة لا تخيفني

بدأت مفاوضات التمديد بين برشلونة الإسباني ولاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي تقترب من الانهيار، إذ أكد موسى سيسوكو وكيل أعماله أن تهديدات إدارة النادي لا تخيفهم، مشيراً إلى أنه يفعل ذلك للحفاظ على مصالح لاعبه.وينتهي عقد عثمان ديمبلي، الذي ابتلي بالإصابات في 5 سنوات مضت مع برشلونة، في يونيو من العام الجاري، وبات حراً للتفاوض مع أي نادِ يرغب بالانتقال إلى صفوفه عقب نهاية عقده مع ناديه الحالي.وقال سيسوكو في تصريحات لإذاعة "مونتي كارلو": نعم كنا متطلبين مع برشلونة، لكن أؤكد لكم أن عثمان لا يهمه المال، بل المشروع الرياضي لأنه يهتم بمهنته كلاعب كرة قدم، ولو أراد برشلونة التفاوض معنا لجلس على الطاولة، لكن إدارته لم تفعل ذلك وتكتفي بالتهديد بوضعه في المدرجات لحين نهاية عقده، وهذا أمر مرفوض تماماً من قبلنا، نحن نريد فقط حماية حقوق عثمان.وواصل: محاولة برشلونة الضغط لا تنطبق على أشخاص مثلنا، ربما بعض الوكلاء يرضخون لتلك التصرفات لكن ليس نحن، إنهم يخسرون عثمان شيئاً فشيئاً، بينما نحن نحاول إبقاء الباب موارباً بشرط تلبية طلباتنا.