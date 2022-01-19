رونالدو قد يرحل عن مانشستر يونايتد في هذه الحال





ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 32 نقطة حصدها من 20 مباراة، بعيدا عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 56 نقطة، بعد مرور 22 جولة من "البريمير ليغ".



وقالت صحيفة "ذا صن" اليوم الأربعاء، إن هناك محادثات جرت بين ممثلي رونالدو، وريتشارد أرنولد، الذي من المقرر أن يصبح الرئيس التنفيذي الجديد للنادي في بداية الشهر المقبل، والذي تم إبلاغه خلالها بالقلق من مسيرة الفريق واحتلال المركز السابع في البريميرليغ.



وأضافت الصحيفة إلى أن رونالدو الذي سيبلغ عامه الـ37 في الشهر المقبل، استقر على الرحيل عن يونايتد حال عدم التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وأشارت "ذا صن" إلى أن رونالدو، يرغب في مواصلة اللعب حتى يبلغ عامه الـ40، ولكنه يأمل في إنهاء مسيرته مع فريق كبير يحقق الانتصارات، وهو ما يبدو صعبا حاليا مع مانشستر يونايتد. كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيغادر فريقه الحالي مانشستر يونايتد الصيف المقبل، في حال عدم تأهل "الشياطين الحمر" إلى دوري أبطال أوروبا.ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 32 نقطة حصدها من 20 مباراة، بعيدا عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 56 نقطة، بعد مرور 22 جولة من "البريمير ليغ".وقالت صحيفة "ذا صن" اليوم الأربعاء، إن هناك محادثات جرت بين ممثلي رونالدو، وريتشارد أرنولد، الذي من المقرر أن يصبح الرئيس التنفيذي الجديد للنادي في بداية الشهر المقبل، والذي تم إبلاغه خلالها بالقلق من مسيرة الفريق واحتلال المركز السابع في البريميرليغ.وأضافت الصحيفة إلى أن رونالدو الذي سيبلغ عامه الـ37 في الشهر المقبل، استقر على الرحيل عن يونايتد حال عدم التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.وأشارت "ذا صن" إلى أن رونالدو، يرغب في مواصلة اللعب حتى يبلغ عامه الـ40، ولكنه يأمل في إنهاء مسيرته مع فريق كبير يحقق الانتصارات، وهو ما يبدو صعبا حاليا مع مانشستر يونايتد.

وأجرى الدون رونالدو حوارا الأسبوع الماضي، انتقد خلاله سلوك اللاعبين الشباب في الفريق، وعدم استعدادهم للاستماع إلى نصائح أصحاب الخبرة مثله، كما شعر بالصدمة من قلة الحدة في تدريبات الفريق بالمقارنة لما كان الوضع عليه أثناء تواجده الأول مع الفريق بين عامي (2003 و2009).

وعاد كريستيانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد مرة أخرى، بداية الموسم الجاري، بعقد يمتد لعامين، حيث رأى النجم البرتغالي أن الفريق يملك قائمة مميزة من اللاعبين قادرة على المنافسة على الألقاب الكبرى، ولكن الفريق يتواجد حاليا في مركز مؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي بالموسم المقبل.



يذكر أن الأندية الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، تتأهل إلى دوري أبطال اوروبا، بينما يشارك صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، والسادس في دوري المؤتمر.