رياضة

باريس سان جيرمان يتغنى بهدف حكيمي "العالمي" (فيديو)

Lebanon 24
19-01-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-909027-637782239086499937.jpg
Doc-P-909027-637782239086499937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف مدافعه المغربي أشرف حكيمي في شباك الغابون، خلال مباراتهما أمس الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لكأس إفريقيا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، على موقع "تويتر" مقطع فيديو للهدف "العالمي" الذي سجله حكيمي.
 
 
كما هنأ النادي الباريسي مدافعه بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي لكاس الأمم الإفريقية لكرة القدم، عبر "تغريدة" جاء فيها: "يا له من هدف يا ابن المغرب @AchrafHakimi

تهانينا التأهل...":
 
وأنقذ حكيمي منتخب "أسود الأطلس" من الهزيمة أمام الغابون بتسجيله هدف التعادل الثاني له، في الدقيقة 84 بتسديدة قوية من ركلة حرة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ليتأهل المغرب إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، رفقة وصيفه منتخب الغابون.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-01-20
02:00 | 2022-01-20
16:00 | 2022-01-19
14:00 | 2022-01-19
11:00 | 2022-01-19
08:00 | 2022-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website