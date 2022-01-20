رياضة

استبعاد ميسي من قائمة الأرجنتين بتصفيات كأس العالم

Lebanon 24
20-01-2022 | 02:00
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استبعدت الأرجنتين ليونيل ميسي من تشكيلتها لمباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم ضد تشيلي وكولومبيا مع مواصلة لاعب باريس سان جيرمان التعافي من إصابته بكوفيد-19.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني بطل كأس كوبا أميركا إلى نهائيات قطر 2022 بالفعل ويحتل المركز الثاني في تصفيات أميركا الجنوبية المكونة من عشرة فرق.

واستُبعد ميسي من التشكيلة التي تضم 27 لاعبا بسبب عدم مشاركته مع باريس سان جيرمان منذ 22 كانون الاول أمام لوريان في الدوري الفرنسي.

وأمضى ميسي فترة عيد الميلاد في الأرجنتين قبل أن تأتي نتيجة اختباره إيجابية لكوفيد-19 ويتدرب منفردا منذ عودته إلى باريس.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع ريال مدريد في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وتقام مباراة الذهاب يوم 15 فبراير.

وتلعب الأرجنتين خارج ملعبها ضد تشيلي يوم 27 كانون الثاني ثم تستضيف كولومبيا في أول شباط.
المصدر: العربية
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