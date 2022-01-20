11
o
بيروت
11
o
طرابلس
8
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
7
o
النبطية
2
o
زحلة
3
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
هذا ما قاله رونالدو أثناء غضبه من استبداله أمام برينتفورد
Lebanon 24
20-01-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عما قاله نجم فريق مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو خلال استبداله في مباراة الأمس أمام فريق برينتفورد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتلاقى الفريقان في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، حيث فاز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وقرر المدرب رالف رانجنيك استبدال رونالدو في الدقيقة 70، وهو ما تسبب في إثارة غضب البرتغالي.
وظهر رونالدو وهو يتمتم بكلمات خلال خروجه، وعلى وجهه معالم الغضب، حيث ذكرت شبكة "جول" العالمية إنه ظل يقول: "لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا تستبدلني؟!".
ولم يتوقف رونالدو عن تكرار تلك الكلمات، حتى بعدما جلس على دكة البدلاء.
ولاحظ رانجنيك غضب كريستيانو رونالدو، حيث توجه إليه على مقاعد البدلاء وهمس في أذنه ببعض الكلمات الغامضة.
(موقع بطولات)
تابع
الأكثر قراءة
بعدما وصل أمس إلى 22 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 22 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
02:05 | 2022-01-20
20/01/2022 02:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة الثلجية مستمرة و "تتحوّر"
Lebanon 24
العاصفة الثلجية مستمرة و "تتحوّر"
22:18 | 2022-01-19
19/01/2022 10:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الانخفاض الكبير.. كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
Lebanon 24
بعد الانخفاض الكبير.. كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
10:58 | 2022-01-19
19/01/2022 10:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. هذا ما سجله مساء اليوم
14:00 | 2022-01-19
19/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض ملحوظ للدولار... هذا ما سجّله في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
إنخفاض ملحوظ للدولار... هذا ما سجّله في السوق الموازية عصر اليوم
09:45 | 2022-01-19
19/01/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-01-20
لماذا ألغى "كاف" جائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثانية؟
02:00 | 2022-01-20
استبعاد ميسي من قائمة الأرجنتين بتصفيات كأس العالم
23:00 | 2022-01-19
باريس سان جيرمان يتغنى بهدف حكيمي "العالمي" (فيديو)
16:00 | 2022-01-19
رونالدو قد يرحل عن مانشستر يونايتد في هذه الحال
14:00 | 2022-01-19
توخيل: تشيلسي بحاجة إلى "إعادة شحن"
11:00 | 2022-01-19
وكيل ديمبلي: تهديدات برشلونة لا تخيفني
فيديو
أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-01-19
20/01/2022 16:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-01-18
20/01/2022 16:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-01-18
20/01/2022 16:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact