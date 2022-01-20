هذا ما قاله رونالدو أثناء غضبه من استبداله أمام برينتفورد





وتلاقى الفريقان في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، حيث فاز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وقرر المدرب رالف رانجنيك استبدال رونالدو في الدقيقة 70، وهو ما تسبب في إثارة غضب البرتغالي. كشفت تقارير صحفية إنجليزية عما قاله نجم فريق مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو خلال استبداله في مباراة الأمس أمام فريق برينتفورد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وتلاقى الفريقان في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، حيث فاز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.وقرر المدرب رالف رانجنيك استبدال رونالدو في الدقيقة 70، وهو ما تسبب في إثارة غضب البرتغالي.

وظهر رونالدو وهو يتمتم بكلمات خلال خروجه، وعلى وجهه معالم الغضب، حيث ذكرت شبكة "جول" العالمية إنه ظل يقول: "لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا تستبدلني؟!".



ولم يتوقف رونالدو عن تكرار تلك الكلمات، حتى بعدما جلس على دكة البدلاء.



ولاحظ رانجنيك غضب كريستيانو رونالدو، حيث توجه إليه على مقاعد البدلاء وهمس في أذنه ببعض الكلمات الغامضة.

(موقع بطولات)