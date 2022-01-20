لماذا ألغى "كاف" جائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثانية؟

للعام الثاني على التوالي، ألغى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، دون تفسير واضح أو إعلان رسمي عن الأسباب حتى الآن.إلغاء الجائزة في عام 2020 كان بسبب توقف كرة القدم لأشهر جراء وباء فيروس كورونا، ورفض "كاف" إقامة الحفل عن طريق الإنترنت كما حدث في الكثير من الجوائز، آخرها "ذا بيست" من "الفيفا".غموضهيوغو زوف الصحفي المختص بشؤون الكرة الإفريقية، قال في حديث مع سكاي نيوز عربية إن إقامة الحفل السنوي لجائزة أفضل لاعب لا يستقيم مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في أغلب دول العالم.وأضاف زوف: " لا ترغب الأندية الأوروبية في إرسال لاعبيها بعيدا من أجل حضور حفل، رأينا أن ذلك لم يكن ممكنا حتى في حفل الفيفا لاختيار الأفضل، والذي أقيم عبر الإنترنت".وعن سبب عدم قيام "كاف" بتنظيم الحفل عن طريق الإنترنت قال زوف: "الكاف يرى أن إقامة الحفل وتوزيع الجوائز على أرض الواقع هو الخيار الأفضل، والإلغاء هو الخيار الثاني، لكن الحفل الافتراضي ليس مطروحا".ومن جانبه قال هادي المدني الصحفي المهتم بالكرة الإفريقية لموقع سكاي نيوز عربية إن إلغاء حفل الأفضل للعام الثاني على التوالي هو استمرار لمسلسل الغموض الذي يحيط بقرارات "كاف" مؤخرا.