الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 9 سنوات بتهمة الاغتصاب

ثبتّت المحكمة العليا في إيطاليا يوم الأربعاء الحكم الصادر بحق النجم الدولي البرازيلي السابق روبينيو، بالسجن 9 سنوات لاغتصابه امرأة في العام 2013، حسب ما كشف محامي الضحية.وأكد قضاة في محكمة التمييز في روما الحكم في الجريمة التي تعود إلى كانون الثاني 2013، حين كان البرازيلي لاعبًا في صفوف فريق ميلان.وقال المحامي جاكوبو نيوكي إن القضاة "اعتبروا أن الاستئناف المقدم من اللاعب غير مقبول وبالتالي فإن الحكم نهائي".وكان روبينيو والذي لم يحضر أيًا من جلسات الاستماع المتعلقة بالقضية، من بين مجموعة من ستة رجال متهمين بالمشاركة في اغتصاب امرأة ألبانية تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في ملهى ليلي في ميلانو.