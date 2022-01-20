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رياضة
صحيفة "بيلد" الألمانية تكشف مفاجأة بشأن ليفاندوفسكي
Lebanon 24
20-01-2022
|
16:00
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أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، بأن إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، تفكر جديا في بيع نجمه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، المتوج بجائزة الـ"فيفا" لأفضل لاعب في العالم 2021.
وينتهي عقد ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عاما، مع نادي بايرن ميونخ في شهر حزيران من عام 2023.
وأكدت "بيلد" في تقرير لها، اليوم الخميس، أن إدارة بايرن ميونخ تفكر في بيع ليفاندوفسكي، إذا لم يجدد عقده حسب الشروط المحددة، وذلك في مفاجأة من العيار الثقيل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لدى إدارة النادي الألماني سياسة معينة، وهي التجديد لعام واحد للاعبين الذين بلغ سنهم فوق الثلاثين عاما، ومع ذلك يدرس النادي استثناء بالنسبة للنجم البولندي والتجديد له لعامين قادمين.
وأوضحت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ على استعداد لتجديد عقد ليفاندوفسكي، الهداف التاريخي للعملاق البافاري، لعام واحد بنفس الراتب، أو التجديد لعامين حال موافقته على خفض راتبه.
وتوج روبرت ليفاندوفسكي، يوم الاثنين الماضي، بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وذلك للعام الثاني على التوالي.
وحصل النجم البولندي على 48 نقطة في سباق جائزة "The Best 2021" لأفضل لاعب في العالم، متفوقا بفارق 4 نقاط على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وتلاهما النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، في المرتبة الثالثة برصيد 39 نقطة.
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