صحيفة "بيلد" الألمانية تكشف مفاجأة بشأن ليفاندوفسكي

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، بأن إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، تفكر جديا في بيع نجمه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، المتوج بجائزة الـ"فيفا" لأفضل لاعب في العالم 2021.وينتهي عقد ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عاما، مع نادي بايرن ميونخ في شهر حزيران من عام 2023.وأكدت "بيلد" في تقرير لها، اليوم الخميس، أن إدارة بايرن ميونخ تفكر في بيع ليفاندوفسكي، إذا لم يجدد عقده حسب الشروط المحددة، وذلك في مفاجأة من العيار الثقيل.وأشارت الصحيفة إلى أنه لدى إدارة النادي الألماني سياسة معينة، وهي التجديد لعام واحد للاعبين الذين بلغ سنهم فوق الثلاثين عاما، ومع ذلك يدرس النادي استثناء بالنسبة للنجم البولندي والتجديد له لعامين قادمين.