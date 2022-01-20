رياضة

صلاح يحصل على فرصة لمعادلة رقم رئيس ليبيريا

Lebanon 24
20-01-2022 | 23:00
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كشف مصدر من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن حفل جوائز الأفضل لعام 2021 لم يتم إلغاؤه على الإطلاق، ويتم التحضير في الوقت الحالي لوضع آلياته، بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب كورونا.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدن، أن الـ"كاف" لم يعلن بأي شكل عن إلغاء حفل جوائز الأفضل لعام 2021، والذي يأتي على رأسه اختيار أفضل لاعب أفريقي ردا على بعض التقارير التي أشارت إلى إلغاء الحفل.

وتابع: "بكل تأكيد سوف يكون هناك حفل لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2021، وهذا ما يعمل الكاف عليه في الوقت الحالي".

وأضاف: "لست متأكدا متى سيكون هذا الحفل، لكن الواقع أن كاف يناقش في الوقت الحالي العملية التنظيمية الخاصة بجوائز عام 2021".

واتفق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في عام 2019 مع إحدى المؤسسات المصرية من أجل تنظيم حفل جوائز الأفضل لمدة 3 سنوات.
 
وأقيم الحفل الأول في عام 2019 بالغردقة المصرية، قبل أن يتم إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولم يستقر الـ"كاف" بعد على شكل الحفل، وإن كان سيصاحبه حضور من اللاعبين والضيوف أم مجرد احتفال عبر تقنية الفيديو كان حدث مؤخرا في أحداث عالمية كبرى.

ويعتبر النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، أبرز المرشحين لنيل الجائزة، بعد أن كان اللاعب الإفريقي الوحيد الذي دخل قائمة الـ"فيفا" لأفضل لاعب في العالم، وحصل على المركز الثالث بعد النجمين البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي، مرتين عامي (2017 و2018)، ويفصله لقب واحد لمعادلة رقم الرئيس اللييبري الأسطورة جورج ويا، أفضل لاعب في العالم وفي إفريقيا 3 مرات مع عبيدي بيليه أيقونة غانا، بينما حصل كل من الثنائي الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه 4 مرات على الجائزة القارية.
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