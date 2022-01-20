صلاح يحصل على فرصة لمعادلة رقم رئيس ليبيريا

كشف مصدر من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن حفل جوائز الأفضل لعام 2021 لم يتم إلغاؤه على الإطلاق، ويتم التحضير في الوقت الحالي لوضع آلياته، بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب كورونا.ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدن، أن الـ"كاف" لم يعلن بأي شكل عن إلغاء حفل جوائز الأفضل لعام 2021، والذي يأتي على رأسه اختيار أفضل لاعب أفريقي ردا على بعض التقارير التي أشارت إلى إلغاء الحفل.وتابع: "بكل تأكيد سوف يكون هناك حفل لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2021، وهذا ما يعمل الكاف عليه في الوقت الحالي".وأضاف: "لست متأكدا متى سيكون هذا الحفل، لكن الواقع أن كاف يناقش في الوقت الحالي العملية التنظيمية الخاصة بجوائز عام 2021".واتفق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في عام 2019 مع إحدى المؤسسات المصرية من أجل تنظيم حفل جوائز الأفضل لمدة 3 سنوات.