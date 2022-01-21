صورة لمحمد صلاح تثير التكهنات... ما سرّها؟

نشر وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، صورة أثارت التكهنات، مع تعقد مسألة توقيع العقد الجديد مع ليفربول الإنجليزي.





ولا تزال مسألة تجديد عقد محمد صلاح، الشغل الشاغل لمشجعي ومسؤولي ليفربول الإنجليزي في ظل رغبة هؤلاء في الإبقاء على الدولي المصري.

ويدخل محمد صلاح في آخر 18 شهرا من عقده في "أنفيلد"، بمفاوضات مع ليفربول على أمل التوصل لعقد جديد، يطمح من خلاله ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في "البريميرليغ".

ونشر الكولومبي رامي عباس، وكيل اعمال صلاح، صورة للاعب المصري داخل مقر نادي ليفربول، وهو منهمك بالضحك، بينما بدا عباس في الخلفية وهو يعمل على هاتفه.



وبدت الصورة وكأن صلاح على "طاولة المفاوضات" مع نادي ليفربول، داخل مقر النادي، في جلسة توحي بالتفاؤل، خاصة وأن صلاح بدا ضاحكا في الصورة.

ووصف النجم المصري في مقابلة قبل أيام مع مجلة "جي كيو" البريطانية، أن مطالبه المالية لتجديد عقده مع ليفربول "ليست جنونية".



وقال صلاح: "أريد أن أبقى في ليفربول، لكن الأمر ليس بيدي، إنه بأيديهم. إدارة النادي تعرف ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مستحيلة أو غير منطقية".



وأضاف أن عرض ليفربول يجب أن يعكس ما قدمه للنادي منذ وصوله من روما في عام 2017، وفق ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.



