رياضة

بلباو يجرد برشلونة من لقب كأس الملك

Lebanon 24
21-01-2022 | 11:00
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جرد أتلتيك بلباو الوصيف ضيفه برشلونة من لقب بطل مسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم عندما تغلب عليه 3-2 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2) الخميس في الدور ثمن النهائي.

وسجل إيكر مونياين (2 و105+2) وإينييغو مارتينيس (86) أهداف أتلتيك بلباو، وفيران توريس (20) وبيدري (90+3) هدفي برشلونة.

وكان برشلونة توج باللقب الموسم الماضي بفوزه على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة.
المصدر: العربية
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