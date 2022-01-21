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رياضة
هازارد يقود ريال مدريد إلى ربع النهائي كأس ملك إسبانيا
Lebanon 24
21-01-2022
|
14:00
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اقتنص ريال مدريد بطاقة العبور إلى دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على مضيفه إلتشي 2 - 1، يوم الخميس، ضمن منافسات دور الستة عشر.
وبعد نهاية الشوط الأول والثاني بالتعادل السلبي، تم اللجوء إلى شوطين إضافيين لتحديد الفريق الفائز.
وتقدم إلتشي في الدقيقة 103 بالشوط الإضافي الأول، قبل أن يدرك ريال مدريد التعادل بعد ذلك بخمس دقائق بهدف سجله إيسكو.
وفي الدقيقة 115 نجح البلجيكي إدين هازارد في تسجيل الهدف الثاني للريال.
المصدر: العربية
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