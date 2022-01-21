بيتيس يكتسح إسبانيول في معقله

أمطر ريال بيتيس شباك مضيفه إسبانيول بأربعة أهداف، الجمعة، ليعزز تمركزه بين ثلاثي مقدمة الترتيب، ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وبفوزه 4-1، رفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط عن إشبيلية الثاني، وتسع نقاط عن ريال مدريد المتصدر، اللذين يلعبان السبت والأحد تواليا.من جهته، تجمد رصيد إسبانيول عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.وتقدم أصحاب الأرض بهدف راوول دي توماس في الدقيقة 14، قبل أن يقلب الضيوف الطاولة بهدفين في الشوط الأول، سجلهما بورخا إيغليسياس من ركلة جزاء والأرجنتيني غويدو رودريغيس.وسجل بيتيس ثنائية في الشوط الثاني عن طريق إيغليسياس أيضا، والبرازيلي ويليان.وتعرض دي توماس للطرد في الدقيقة 81 من المباراة، إثر تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.