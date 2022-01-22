رياضة

لاعب كويتي يرفض مواجهة منافس إسرائيلي في بطولة للتنس بدبي

Lebanon 24
22-01-2022 | 11:00
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انسحب لاعب المنتخب الكويتي للتنس، محمد العوضي، أمس الجمعة، من مواجهة لاعب إسرائيلي، في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عاما، المقامة في مدينة ‫دبي.

وقرر العوضي الانسحاب فور علمه بمواجهة لاعب إسرائيلي، وذلك بعد فوزه وتأهله إلى الدور النصف النهائي، بحسب صحيفة الوطن الكويتية. 
 
وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة العوضي، التي جاءت رفضا للتطبيع مع إسرائيل، واعتبروها مكملة لمواقف دولة الكويت الداعمة للقضية الفلسطينية.
 
وتستضيف دبي بطولة "باول الدولية للتنس"، ويشارك فيها 300 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة من مختلف قارات العالم، يتنافسون على جوائز قيمة ضمن 6 فئات عمرية مختلفة.
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