رياضة

من هو أفضل لاعب وحارس مرمى في مجموعات كأس إفريقيا؟

Lebanon 24
22-01-2022 | 14:00
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اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مهاجم منتخب الكاميرون، فينسينت أبو بكر، كأفضل لاعب وهداف في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

وكتب الـ"كاف" عبر حسابه في موقع "تويتر": "ماكينة أهداف لا تتوقف عن التسجيل.. بعد تسجيله لخمسة أهداف في دور المجموعات، فينسينت أبو بكر، مهاجم الكاميرون، استحق لقب أفضل لاعب وهداف في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا".
 
وأعلن الـ"كاف" أيضا، عن اختيار حارس مرمى منتخب مصر، محمد الشناوي، كأفضل حارس في مرحلة المجموعات.
 
وكانت مباريات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، اختتمت الخميس الماضي، وأسفرت عن تأهل 16 منتخبا إلى دور ثمن النهائي وهي: الكاميرون، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، السنغال، غينيا، مالاوي، المغرب، الغابون، جزر القمر، نيجيريا، مصر، كوت ديفوار، غينيا الاستوائية، تونس، مالي، وغامبيا.
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