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رياضة
كأس إفريقيا.. جزر القمر "في ورطة" أمام الكاميرون
Lebanon 24
22-01-2022
|
23:00
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يواجه منتخب جزر القمر وضعاً معقّداً عشية مواجهة الكاميرون المضيفة في الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، الإثنين، إثر اكتشاف 12 حالة إيجابية بكوفيد-19 في صفوف بعثة الفريق، من بينهم الحارسان الوحيدان المتاحان، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي.
وأفاد الاتحاد القمري "عن وجود 12 حالة إيجابية في المنتخب، من بينهم المدرب أمير عبدو، بالإضافة الى الحارسين الوحيدين المتاحين مؤيد أوسيني وعلي أحمد".
وحقّق منتخب جزر القمر إنجازًا تاريخيًا في مشاركته الأولى على الإطلاق بالمسابقة القارية بعد تأهله إلى الأدوار الإقصائية إثر حلوله ثالثًا في المجموعة الثالثة خلف المغرب والغابون.
وانتزعت جزر القمر تأهلها من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث إثر فوزها الصاعق والتاريخي على منتخب غانا العريق 3-2 والذي أقصي من البطولة.
وفي مقطع فيديو نُشر عبر حسابه الخاص على تويتر، كشف المدير العام الحداد حميدي عن أسماء خمسة لاعبين مصابين هم لاعبا الوسط ناكيبو أبو بكاري وياسين بورهان، والمهاجم محمد مشاغاما، والمدافعان قاسم عبد الله وأليكسيس سواحي.
وذكر الاتحاد إن "الحارس الثالث في تشكيلة المنتخب يعاني من إصابة"، الأمر الذي يترك المنتخب المغمور لا يملك أي لاعب في هذا المركز الحسّاس.
واعترف الحداد حميدي بقوله "نحاول أن نفعل كل ما في وسعنا لإيجاد حلول بديلة لكن من دون المدرب ومن دون لاعبين أساسيين وخصوصاً بلا حارسَي المرمى الوحيدين المتبقيين، فإن الوضع معقّد للغاية".
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