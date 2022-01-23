رياضة

ميسي يصف زميله بـ"الحمار".. فكيف ردّ الأخير؟

Lebanon 24
23-01-2022 | 08:00
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كشف مدافع ليفربول السابق والمحلل الرياض جيمي كاراجر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نعته بـ"الحمار" بعدما اعتبر محلل شبكة قنوات "سكاي سبورتس" أن انتقال "البرغوث" لباريس سان جرمان ليس بالصفقة الجيدة.

وفي آب الماضي، رحل ميسي عن العملاق الكتالوني، بعدما قضى مسيرة رائعة في كامب نو امتدت لـ21 عاما، بعد أن فشل في التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي برشلونة بشأن تجديد تعاقده، ليرحل إثر ذلك إلى باريس سان جيرمان.

وأدى انتقال ليونيل ميسي إلى فريق العاصمة الفرنسية إلى انتقاد العديد من الشخصيات الكروية.

وظهرجيمي كاراجر في مقطع فيديو عبر شبكة "سكاي سبورتس"، رفقة غاري نيفيل للحديث عن اختيارهما لتشكيل عام 2021.
 
ولم يتواجد النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في التشكيل المثالي لعام 2021، والذي شهد تواجد المصري محمد صلاح.

وقال نجم ليفربول السابق في تصريحاته: "ميسي ليس سعيدًا بي على الإطلاق، لقد كان لدي رأي في بداية الموسم بأن رونالدو ليس بالصفقة الجيدة بالنسبة مانشستر يونايتد، وضربت مثالًا أيضًا بميسي، حيث قلت إنه ليس صفقة جيدة لـ باريس سان جيرمان كذلك".

وأضاف: "كان ذلك في حلقتنا ليلة الإثنين، وبعد ذلك تلقيت رسالة خاصة على إنستغرام"، ليسأله غاري نفيل: "من الرجل نفسه؟"، قاصدًا ميسي. ورد كاراغر: "نعم، من الرجل نفسه، أنا لا أعرض الرسائل الخاصة، ولكنه حرفيًا قال لي إنني حمار!".

وغرد مدافع ليفربول السابق على حسابه بتويتر قائلا: "فخور بأن اُنعت بالحمار من قِبل الأسطورة ليونيل ميسي!".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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